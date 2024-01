Aggredita 20 anni fa da un collega, Barbara Bartolotti dà il via a un progetto contro la violenza sulle donne

Vent'anni fa venne aggredita da un suo collega di lavoro, perdendo il figlio che aveva in grembo, oggi Barbara Bartolotti è stata in Consiglio alla quinta circoscrizione per dare il via a un'intesa con la quale sarà creato un punto d'ascolto per le donne vittime di violenza all'interno dei locali di largo Pozzillo, a Borgo Nuovo. Il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello ha dichiarato: "Ritengo che sia importante per il nostro territorio e che possa essere un progetto sperimentale per creare 8 punti di ascolto all’interno delle circoscrizioni".

Bartolotti ha raccontato la sua terribile vicenda avvenuta il 20 dicembre del 2003, a Carini. La donna, sposata, madre di due bambini e incinta del terzo, a quei tempi lavorava come segretaria contabile in un’impresa edile. Nell’azienda lavorava anche un giovane, originario di Marineo. Quel giorno, il suo collega le telefonò dandole appuntamento a Palermo per parlarle di una cosa importante che non avrebbe potuto dirle al telefono. Quando Barbara Bartolotti arrivò sul luogo dell’appuntamento, il collega l’aggredì con quattro martellate alla testa e una coltellata all’addome. Dopodiché l’uomo prese una tanica di benzina e la versò addosso alla vittima, appiccando il fuoco con un accendino.