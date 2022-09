"Lavoratori sfruttati e sottopagati nei bar del tribunale", rinviato a giudizio un imprenditore

Sfruttati e sottopagati, costretti persino a restituire una parte dello stipendio dichiarato in busta paga. Così sarebbero stati trattati i lavoratori dei bar che si trovavano all'interno del palazzo di giustizia e gestiti dalla "Solemare srl". Oggi il gup Walter Turturici ha rinviato a giudizio uno dei titolari, Vincenzo Torregrossa, che è accusato di caporalato, mentre ha respinto la richiesta di patteggiare una pena di un anno e mezzo formulata dalla sorella, Luisa Torregrossa, ritenendola incongrua e troppo bassa.

Per Vincenzo Torregrossa il processo inizierà a gennaio davanti alla quinta sezione del tribunale, per la sorella, invece, si dovrà individuare un altro giudice e celebrare nuovamente l'udienza preliminare. Oggi è stata anche accolta la richiesta di costituzione di parte civile formulata da 9 dipendenti, che sono assistitit dagli avvocati Valeria Minà, Claudio Gallina Montana, Antonio Tito, Ersilia Bottiglieri, Anna Cucina, Alessandra Nocera, Alessandro Romano e Roberto Cianciolo.

L'inchiesta era partita dalla denuncia televisiva fatta da due delle lavoratrici e la vicenda aveva suscitato molto scalpore proprio perché i diritti dei dipendenti sarebbero stati violati proprio all'interno del "tempio" della giustizia. I sostituti procuratori Sergio Mistritta ed Eugenio Faletra, che hanno coordinato le indagini, avevano poi ravvisato il reato di caporalato a carico degli amministratori della "Solemar".

In alcuni casi i lavoratori sarebbero stati pagati 4 ore al posto delle 9 effettivamente svolte, sarebbero state concesse loro pause pranzo di pochi minuti e soltanto 15 giorni di ferie retribuite all'anno e sarebbero stati pure continuamente richiamati quando avrebbero avuto necessità (anche per motivi di salute) di assentarsi. Sono stati sequestrati beni per 400 mila euro, somma che equivarrebbe a quanto dovuto ai dipendenti dai loro datori di lavoro.