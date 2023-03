Università, un premio per le studentesse di Ingegneria informatica più meritevoli

Annunciato il bando per la candidatura alla quinta edizione di “Amazon Women in Innovation”, il progetto delle borse di studio finanziato da Amazon e rivolto alle giovani studentesse universitarie iscritte al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Palermo. La borsa di studio, della durata di 3 anni, consiste in un finanziamento di 6 mila euro all’anno a una studentessa dell’Ateneo di Palermo. Amazon metterà inoltre a disposizione della vincitrice una mentor, ossia una manager di Amazon che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutte le studentesse regolarmente immatricolate per la prima volta nell’anno accademico 2022/2023 presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università degli studi di Palermo. Requisito per la presentazione della domanda è di avere conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con una votazione maggiore o uguale a 80/100. Per ulteriori informazioni visitare questa pagina, dove sarà pubblicato il bando nei prossimi giorni.

Il professore Lo Re, coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica di Palermo, sottolinea: “l’Ingegneria Informatica è una disciplina basata sul problem solving, sulla capacità di analisi e sulla creatività, in cui le ragazze che si cimentano dimostrano spesso maggiori capacità dei colleghi uomini. Le richieste provenienti dal mondo del lavoro sottolineano un crescente fabbisogno di competenze specialistiche nel campo delle tecnologie digitali e della cybersicurezza. In questo scenario, il gap di genere rappresenta un freno all’innovazione e allo sviluppo economico del paese. Iniziative come quella messa in campo tramite l’accordo con Amazon possono contribuire a incentivare le ragazze ad intraprendere un percorso di studi che facilita enormemente l’immissione nel mondo del lavoro".