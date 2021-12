Bando Servizio civile universale, al Comune di Isnello disponibili 12 posti 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune di Isnello partecipa per la prima volta al nuovo bando per il Servizio civile universale con quattro progetti, per un totale di 12 posti. Nel dettaglio due posti, di cui uno per giovani con minori opportunità, sono riservati al progetto di animazione culturale per minori Si può fare!; 5, di cui 1 per giovani con minori opportunità, al progetto di tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali Borghi preziosi; 2, di cui 1 per giovani con minori opportunità, al progetto InFormare; 3, di cui 1 per giovani con minori opportunità, al progetto RigenerAzione.

"Le offerte - commentano dall'amministrazione - rispondono all’obiettivo di proseguire il potenziamento dell’offerta turistica e culturale del nostro Comune, già intrapreso e portato avanti da questa Amministrazione, al fine di migliorare i servizi turistici di accoglienza, ospitalità e ricettività. Oltre a rappresentare validi strumenti di partecipazione attiva e impegno democratico, questi progetti di Servizio civile costituiscono anche un importante sostegno al reddito giovanile. Tutta la nostra comunità - concludono - può così sentirsi partecipe di un complessivo percorso di crescita civica e sviluppo economico oltre che culturale, sociale e territoriale.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (Dol) dai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di Spid di livello 2 (le cui credenziali possono essere richieste a uno degli enti certificatori accreditati dal Governo, seguendo una semplice procedura d’iscrizione ed effettuando degli specifici passaggi per verificare la propria identità digitale). Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 14 del 26 gennaio 2022. Gli interessati posso consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Isnello e su quello dell’ente titolare Tecno Staff www.tecno-staff.it.