Servizio civile a Cefalù, aperto il bando: si cercano 18 volontari

Al via il bando per il Servizio civile universale, grazie al quale potranno cimentarsi in una esperienza formativa retribuita anche diciotto giovani a Cefalù. E’ infatti stato aperto il bando per la partecipazione al Servizio civile universale anno 2023.

L'avviso prevede la selezione di un totale di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero. Il Comune di Cefalù interviene nell’azione come ente di riferimento dell’associazione Aress Fabiola Onlus, con il progetto turistico-culturale denominato “Un Tesoro in Comune” per il quale è prevista la collaborazione di 18 volontari.

I ragazzi e le ragazze che presenteranno domanda potranno così cimentarsi in un’esperienza formativa che li metterà in contatto con il mondo turistico-culturale della città normanna. La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per le ore 14 del 10 febbraio 2023. Per tutte le informazioni relative alla domanda e al progetto si possono consultare il portale del Comune di Cefalù o il sito www.aressfabiola.it.