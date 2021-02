Milioni di fondi per riqualificare immobili pubblici, i sindacati: "Nessun progetto dalla Regione"

La denuncia porta la firma di Cgil, Sunia e Fillea Sicilia: "Grave non sfruttare l'opportunità. Le riqualificazioni possono costituire un volano per il lavoro nell’edilizia". Per partecipare c'è tempo fino a metà marzo

Nonostante manchi sono un mese al termine ultimo per partecipare al bando del ministero delle Infrastrutture che stanzia milioni di euro per riqualificazioni urbane utili anche da ampliare l’offerta di alloggi popolari, la Regione siciliana non avrebbe ancora presentato nessun progetto né sarebbe in procinto di farlo. A denunciarlo in una nota congiunta sono la Cgil, il Sunia e la Fillea Sicilia. “Chiediamo di sapere - scrivono Alfio Mannino (Cgil), Giusy Milazzo (Sunia) e Giovanni Pistorio (Fillea) - perché la Regione intenda rinunciare a questa opportunità che consentirebbe di intervenire sulle periferie urbane e sui tanti edifici pubblici dismessi come ex ospedali e ex caserme per riqualificarli a fini abitativi e garantire alloggi a canoni sostenibili”.

Le tre sigle fanno sapere di avere più volte chiesto alla Regione di individuare i progetti da presentare. “Riteniamo che in un momento come questo in cui è acclarata la necessità di ampliare l’offerta di case popolari e sociali anche attraverso la riqualificazione di edifici pubblici dismessi e di attuare interventi per migliorare la qualità dell’abitare nelle periferie - sottolineano - sia particolarmente grave non aderire ad un’opportunità come quella costituita dal bando del Ministero”.

Il bando del programma per la qualità dell’abitare prevede che il 34% delle risorse siano dedicate alle Regioni del Mezzogiorno e che almeno un progetto per Regione, dal valore di 15 milioni, venga approvato. Al bando possono partecipare le Regioni e i Comuni con più di 60 mila abitanti che possono presentare 3 progetti ciascuno. Cgil, Sunia e Fillea chiedono alla Regione di rimediare: "Le riqualificazioni possono costituire un volano per il lavoro nell’edilizia”.