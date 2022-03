Cefalù, parcheggio multipiano da 150 posti: approvato lo schema di project financing

La giunta comunale di Cefalù ha approvato lo schema di bando e il disciplinare di gara relativi alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di manutenzione del parcheggio di via Giovanni Verga. L'area di sosta, da 150 posti, sarà gestita con la procedura di project financing che verrà espletata attraverso l’Urega, ovvero l’Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.

L’iter per la realizzazione del posteggio era già iniziato con l’approvazione della proposta di fattibilità e all’individuazione della società promotrice, la Ops srl di Palermo, che avrà diritto di prelazione in fase di gara. La società che si aggiudicherà l’appalto, una volta bandito ed espletato, avrà in concessione gli spazi per venti anni. Nella convenzione che sarà stipulata si prevede che il Comune avrà diritto ad un indennizzo monetario a lungo termine.

“Questo appalto - dichiara il sindaco Rosario Lapunzina - consentirà, da un lato di snellire il traffico in quell’area cittadina, e dall’altro di rendere moderno e funzionale un immobile pubblico che ad oggi è in parte in disuso”.