Bando per le nuove linee del tram, arriva una sola offerta

Al bando per la progettazione e la realizzazione delle nuove linee del tram risponde solo un'azienda, anzi un'associazione temporanea di imprese. Si tratta della ATI Sis Scpa-Construcciones y Auxiliar de Ferr, impresa formata da una società piemontese e da una multinazionale spagnola. L'avviso era stato pubblicato alla fine dello scorso anno per evitare la perdita dei finanziamenti dal Patto per il Sud e prevedeva l'esecuzione del piano esecutivo e delle opere dell'intera tratta C (da corso Calatafimi alla stazione centrale) e di parte della tratta B (quella che quando sarà completa collegherà la stazione Notarbartolo a piazza Giachery).

Il progetto complessivo ha un valore di circa 403 milioni di euro, ma il Comune ha chiesto ai progettisti, guidati dall'ingegnere Ruggero Cassata, di rimodulare il il disegno generale, portandolo a 204 milioni di euro. In estrema sintesi, secondo quanto si legge nel progetto definitivo, i lavori previsti riguardano la realizzazione della tratta C dall’innesto in corso Calatafimi con la linea 4 (esistente ed in esercizio) da piazza Einstein a corso Calatafimi fino a piazza Giulio Cesare e ritorno; la riconfigurazione dello svincolo Einstein, che sarà snodo cruciale della tratta B; opere comuni per la funzionalità del sistema e la fornitura di 9 vetture tranviarie.

Manca per il momento la tratta A, quella che dovrebbe attraversare anche via Libertà e che aveva suscitato diverse polemiche. "La tratta A non viene dimenticata - ha però detto l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta - siamo davanti al primo stralcio funzionale per le nuove linee e, dunque, per il momento andiamo avanti con le risorse disponibili e con l'ordine delle priorità definito. Nel frattempo, per la tratta A (in attesa delle risorse) si faranno gli approfondimenti tecnici".