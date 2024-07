Bando internazionale per salvare dal degrado l'ex Chimica Arenella, sei le proposte

Si è chiusa la prima fase del bando internazionale Reinventing Cities e sono sei le proposte per il recupero dell'ex Chimica Arenella, lo spazio che in parte fino a qualche anno fa ha ospitato la discoteca "Il Moro" e oggi affondato nel degrado. Per il momento è possibile soltanto conoscere i nomi dei team che hanno avanzato le loro istanze per la rigenerazione urbana del complesso risalente all'inizio del Novecento, esempio di architettura industriale. Si tratta di Gruppo Progetto Panormos (referente Cinzia Dorigato), Amo Arenella (referente Salvatore Palmeri), I Parchi dell'Arenella - A New Community Hub (referente Tommaso Bossi), Alchimia (referente Clara Cucco), Arena Arenella (referente Paola Viganò), PST - I love when a Program Comes Together (referente Barbara Mezzaroma).

Per conoscere il contenuto dei progetti bisognerà attendere. "Prima dobbiamo designare la commissione e poi istruire le proposte"; spiega l'assessore comunale alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. Il Comune di Palermo insieme all’Agenzia del Demanio e alla rete internazionale di città sostenibili C40Cities Climate Leadership Group ha candidato l’area dell'ex Chimica Arenella (87.500 metri quadrati e complessivi 261.000 metri cubi) come nuovo epicentro per la rigenerazione dell'intero quartiere e come grande polo attrattore di caratura internazionale. I progetti dovranno attenersi a delle linee guida previste dal bando.

"Palermo torna nello scenario internazionale e riacquista la sua reputazione tra le città più dinamiche e influenti a livello globale impegnate a combattere il cambiamento climatico, attraverso innovazioni nel campo urbanistico, sociale ed economico - dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Carta -. Il successo di risposte al bando Reinventing Cities (insieme a Milano, Roma, Bologna e Venezia, Almeria, Bilbao, Bruxelles, Glasgow, New York, Renca, San Antonio, San Francisco, San Paolo, Seattle) è un evidente riconoscimento della fertile strada di innovazione urbanistica che Palermo ha avviato attraverso un sistema di tattiche urbanistiche e di accordi quadro e attraverso le direttive generali del nuovo piano urbanistico per portare avanti una nuova idea di città, a partire dalla rigenerazione complessiva della costa".

L’obiettivo del Comune di Palermo è quello di realizzare nell’area della ex Chimica Arenella un processo di rigenerazione urbana, a basso impatto ambientale e ad alto tasso di innovazione, di valenza anche sociale e culturale, da attuarsi attraverso un intervento di parziale recupero e parziale sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio anche con dotazioni di prossimità per il quartiere. Il sito, per le sue caratteristiche, si presta a ospitare diverse attività, quali ad esempio strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive e per il tempo libero, attività culturali, attività per l’artigianato e qualsiasi altra funzione compatibile con il pregio dell’ambito.

"La valutazione delle proposte presentate nella prima fase e gli approfondimenti della successiva fase - aggiungono Lagalla e Carta - consentiranno di dotarsi non solo di idee progettuali ma anche di esplorare concretamente il mercato per verificare la sostenibilità finanziaria delle proposte, per sondare la disponibilità di adeguati attuatori e per valutare le migliori opzioni gestionali. È finita l’epoca di grandi idee progettuali senza certezza di realizzazione e, soprattutto, senza una efficiente gestione e manutenzione delle opere".

La seconda fase del concorso durerà da 4 a 6 mesi e, con un coinvolgimento dei portatori locali di interessi, consentirà di selezionare le proposte migliori per visione e concretezza a cui, insieme al Comune, spetterà il compito di trasformare le idee in realtà. Tutti i dati di dettaglio sono pubblicati in continuo aggiornamento nell'apposita pagina sul sito Reinventing Cities.

Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Silvano Arcamone aggiunge: "La presentazione di sei straordinari progetti di rigenerazione urbana nell'ambito del bando Reinventing Cities per l'ex Chimica Arenella segna un momento cruciale nella trasformazione della città di Palermo, attirando l'attenzione internazionale. L'interesse globale dimostrato per questo progetto evidenzia l'importanza strategica e il potenziale innovativo dell'iniziativa".