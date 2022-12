Bando per 306 operai Rap a tempo indeterminato: requisiti e documenti, tutto quello che c'è da sapere

Trecentosei posti a tempo indeterminato come operai Rap. A partire da oggi è possibile presentare la domanda per candidarsi e tentare di prendere posto all'interno della partecipata comunale che si occupa di rifiuti. Il bando, che prevede una valutazione per titoli, avrà validità fino al prossimo 27 gennaio e per candidarsi sarà necessario accedere al sito www.rapspa.concorsismart.it, autenticarsi attraverso lo Spid (l'identità digitale) e compilare la domanda.

Prima di tutto sarà necessario riempire i campi relativi all'anagrafica. Nome e cognome, codice fiscale, data e città di nascita, stato civile, email e pec, cellulare, residenza, eventuale domicilio e patente di guida in corso di validità esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione (sarà necessario allegare una copia fronte-retro). Tra i requisiti generici, invece, è bene specificare cittadinanza, Paese, iscrizione nelle liste elettoriali, condanne penali riportate, procedimenti penali in corso, posizione rispetto agli obblighi di leva, destituzione o licenziamento dalla pubblica amministrazione e idoneità psico-fisica all'impiego.

Il candidato dovrà godere anche di alcuni requisiti specifici come: età non inferiore ai 18 anni, cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea (in tal caso si richiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana), godimento dei diritti civili e politici, assenza di interdizione dai pubblici uffici, nonché assenza di dichiarazione di temporanea interdizione o inabilitazione e infine non si deve trovare in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Rap.

Saranno necessari il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). I candidati potranno infatti allegare alla domanda i titoli accademici e di studio tra diploma, laurea, specializzazione, master, dottorati e abilitazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario compilare la sezione con i dati del provvedimento. In questi campi dovranno essere indicati anche gli estremi del decreto che equipara il titolo di studio conseguito all'estero a un titolo di studio italiano.

Infine, prima di premere invio e spedire la domanda, sarà necessario fornire ulteriori infomazioni aggiuntive come figli a carico, situazione lavorativa (se occupato a tempo indeterminato altrove o se disoccupato). Tra le info richieste anche il modello C2 scheda anagrafico professionale (Sap) rilasciata dal centro per l'impiego competente per residenza. Per perfezionare la candidatura, infine, dovrà essere effettuato un bonifico di 15 euro come contributo di iscrizione alla selezione.