Bagheria, il Comune cerca un istruttore contabile e uno di vigilanza: indetti due concorsi

Il Comune di Bagheria ha indetto due concorsi per titolo ed esami per la ricerca di un istruttore contabile e di un istruttore di vigilanza. Per entrambe le posizioni, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C, è previsto un inquadramento iniziale in posizione C1, come sancito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, Funzioni locali. I bandi scadono il 26 aprile, termine ultimo per inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito.

ll bando per l'istruttore contabile

ll bando per l'istruttore di vigilanza

La domanda di ammissione dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec, all'indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it con indicazione dell’oggetto della selezione ed allegando una copia in formato Pdf dei documenti richiesti, o ancora inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria.