Pallavicino, via libera del Comune a un bando da 600 mila euro per ristrutturare l'asilo "La Mimosa"

Il nido versa in totale stato di abbandono e nel 2019 era stato occupato da alcuni abusivi. Scatta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Fiore e Cusimano: "Al più presto restituiremo al territorio la struttura scolastica di viale Duca degli Abruzzi"

Un bando da 600 mila euro per la ristrutturazione dell'asilo nido "La Mimosa" di viale Duca degli Abruzzi, a Pallavicino. L'atto emanato dal Comune dà il via alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Da anni l'asilo versa in totale stato di abbandono e nel 2019 era stato occupato da abusivi. "Una di queste persone ha persino ha scontato presso l’edificio scolastico perfino gli arresti domiciliari", riferisce il consigliere comunale di settima circoscrizione, Ferdinando Cusimano, tra i primi a chiedere un intervento del Comune.

I lavori prevedono il miglioramento degli ambienti, la rimozione e sostituzione di tutti gli infissi e di tutta la pavimentazione interna, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento con piastre radianti in ghisa, la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione.

“In sinergia con il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore - aggiunge Cusimano - abbiamo seguito tutti i passaggi amministrativi che in questi anni si sono succeduti, in particolare ho sollecitato l’ufficio del patrimonio affinché venisse effettuato lo sgombero del locale in modo da completare il progetto di ristrutturazione. In passato si era perso pure un finanziamento regionale dell’assessorato alla Famiglia, ma adesso siamo in dirittura di arrivo e mi auguro che venga al più presto consegnato l’asilo Mimosa alla collettività"

"La ristrutturazione del nido La Mimosa - conclude il presidente Fiore - restituisce al territorio un asilo comunale, incrementando l'offerta scolastica in risposta alle sollecitazioni più volte pervenute a questa presidenza da parte dei cittadini e all'azione determinante intrapresa dal consigliere Cusimano”.