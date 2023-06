Nuovi posti di lavoro attraverso start up e spettacoli dal vivo, due milioni per Ventimiglia e Mezzojuso

Il ministero della Cultura ha riconosciuto un finanziamento di quasi 2 milioni di euro al progetto "Custodire il futuro", finanziato nell'ambito del cosiddetto Bando Borghi. Il progetto, presentato stamattina a Palazzo Sant'Elia, ha per capofila il comune di Ventimiglia di Sicilia in partnership con Mezzojuso e verrà attuato attraverso 10 azioni che spaziano dalla realizzazione di nuove infrastrutture per lo spettacolo dal vivo alla creazione di un acceleratore per start up.

I due borghi hanno unito le forze e hanno realizzato un partenariato pubblico privato con numerosi attori del territorio. "Un progetto avvincente che può rappresentare un punto di volta e rinascita per i nostri borghi, fiaccati dalla migrazione giovanile e dallo spopolamento. La cultura può e deve essere volano di sviluppo", questa la dichiarazione neo sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Anzalone. "Il nostro straordinario patrimonio culturale – ha dichiarato Giuseppe Lopes, sindaco di Mezzojuso - è reso protagonista e valorizzato dalle azioni di questo progetto. Il patrimonio librario e iconografico sarà digitalizzato e reso fruibile online andando a coniugare innovazione e cultura. Si prevede anche la creazione presso i locali del castello di Mezzojuso di un coworking hub in grado di aiutare i giovani del nostro territorio a fare impresa. Una splendida occasione da sfruttare a pieno".

"È per me un privilegio vedere le azioni che abbiamo previsto con la passata amministrazione – ha dichiarato Antonio Rini, già sindaco di Ventimiglia di Sicilia, ora consigliere comunale di Palermo e promotore del progetto - prendere finalmente vita. Sono fiero di aver avviato questa importante progettualità che oggi muove finalmente i primi passi. I benefici per i nostri territori saranno molteplici, dalla valorizzazione culturale, alla copertura dell’anfiteatro di Ventimiglia, alla creazione di nuovi posti di lavoro. Una bella pagina di collaborazione fra diversi livelli istituzionali del nostro Paese".

"Durante questo anno di lavoro – ha dichiarato Giuseppe Correnti, redattore del progetto e coordinatore della compagine - siamo entrati in contatto con le comunità di Ventimiglia di Sicilia e Mezzojuso, le abbiamo ascoltate e studiate e abbiamo strutturato insieme una serie di azioni, anche grazie al lavoro dei numerosi partner, che ci hanno permesso di centrare le criticità su cui operare. L’investimento – continua Correnti – mira a creare un volano di sviluppo che faccia fruttare ben oltre il valore nominale la cifra messa a disposizione dallo Stato. Il progetto mira a innescare nel settore culturale un circolo virtuoso di attivazione, promozione e fruizione. Ora attendiamo dal Ministero della Cultura – conclude Correnti - una parola certa e definitiva sulle procedure da adottare per poter andare spedititi e finalizzare tutte le azioni previste per i prossimi anni. Il programma strutturato è davvero in grado di porre un argine allo spopolamento, di riattivare le comunità locali, promuovere i territori e quindi creare occasioni e posti di lavoro".

La compagine è composta da: il comune di Ventimiglia di Sicilia e il comune di Mezzojuso (beneficiari delle azioni), l’Associazione IBI impresa sociale ETS, l’Associazione Reso Buono, Ismed – CNR, GAL Metrolpoli Est, Pro Loco Ventimiglia, Pro Loco Mezzojuso, Agricantus società cooperativa culturale sociale, l’associazione O.R.S.A. Organizzazione Ricerca e Studi di Astronomia.