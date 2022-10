"Bandita's got talent", uno show accende la borgata palermitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato sera 1 ottobre in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario al porticciolo della Bandita ha avuto luogo la prima edizione di "Bandita's got talent" che ha visto la partecipazione di una decina di concorrenti locali e non che si sono esibiti sul palco con canzoni di musica italiana e straniera.

L’evento patrocinato dall'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo è stato realizzato dall'associazione culturale Nuovomondo con la collaborazione della confraternita Maria Ss. del Rosario e con l’organizzazione e direzione artistica di Renato Spitaleri e King Animazione e Spettacolo.

Ospiti della serata sono stati Magic Salta con una performance di luci, suoni e laser show già proposto al pubblico di Canale 5 nel format nazionale di "Italia’s got talent" e la trascinante esibizione del cantante di origini filippine Armand Curameng direttamente da "The Voice" trasmissione di Rai 2.

La giuria composta da una rappresentante della borgata, Cetty Messina, da un componente della confraternita, Biagio Lucchese, dal consigliere di circoscrizione, Giuseppe Guaresi e dal presidente di giuria, Antonio Tomaselli, già presidente di circoscrizione ed attualmente amministratore unico di Palermo Energia società pubblica della Città metropolitana ha avuto grandi difficoltà nel dover giudicare e stabilire una graduatoria tra le bellissime voci che si sono alternate sul palco e alla fine hanno consegnato al presentatore un podio di tutto rispetto con un ex aequo al terzo posto per Giorgia Abbate (15 anni e la più piccola tra i concorrenti) e Roberta Maggio premiate con due targhe raffiguranti la regione Sicilia, la coppa del secondo posto è stata consegnata a Carla Messina ed il primo posto è andato a Simona Pinto che si è esibita con una grande interpretazione della canzone "Se piovesse il tuo nome”" di Elisa.

Il presidente di giuria Tomaselli ed il consigliere Guaresi hanno ringraziato l'associazione Nuovomondo "per aver pensato di realizzare questa manifestazione patrocinata dall'assessorato regionale al Turismo presso il porticciolo Bandita quale suggestivo luogo dalle grandi potenzialità e da troppo tempo lasciato in stato di assoluto abbandono. Si spera che anche questa iniziativa serve da sprone per dare un accelerazione all’inizio dei lavori di riqualificazione previsti dai fondi del Pnnr".

L’associazione culturale Nuovomondo e la borgata della Bandita si sono dati appuntamento a breve per l’organizzazione di una prossima edizione della manifestazione .