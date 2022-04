Conclusi i lavori, torna la luce dopo 4 anni in un borghetto della Bandita

"E luce fu!", verrebbe da dire. "Dopo 4 anni torna la luce in via Bandita e nelle strade adiacenti. La riparazione è stata effettuata da Amg a seguito delle mie continue e incessanti richieste. Si tratta di un circuito molto vecchio come la maggior parte di quelli che ci sono in città. Nel frattempo torna regolare anche la pulizia della zona", afferma il capogruppo al consiglio comunale della Lega Igor Gelarda.

"Un paio di mesi fa - aggiunge Gelarda - sono stato contattato da Rita Paterna, una residente della circoscrizione e da alcuni residenti della via Bandita e dei cortili e dei vicoli vicini, abbandonati da chi pretende di fare politica, presentandosi solo in prossimità della campagna elettorale. La situazione che mi si è presentata in questa zona è stata davvero particolare. Il borghetto, che si sviluppa dietro la zona Bandita, è spettacolare, fatto da vicoli e vicoletti ma anche antiche strutture molto belle. Ma era anche in totale stato di abbandono. La zona era completamente al buio da quattro anni. Con l’aggravante che via Bandita è una strada strettissima, un'arteria a doppio senso di circolazione e priva di marciapiedi tanto da essere un pericolo per auto e pedoni".

"Ho cominciato così una interlocuzione con Amg - continua il consigliere comunale - che ha effettuato alcuni lavori sulle due linee che danno la luce a questa zona, riuscendo ad attivarne una. Purtroppo l’impianto è molto vecchio è andrebbe completamente sostituito. Nel frattempo, abbiamo cominciato anche una interlocuzione con Rap perché la pulizia della zona diventasse più regolare e venissero rimossi alcuni ingombranti abbandonati lì da anni".