Le spiagge a misura di bimbi restano solo Mondello, Balestrate e Cefalù: dal 2016 nessuna nuova entrata

Balestrate, Cefalù e Palermo (Mondello) si tengono stretta la bandiera verde. I pediatri hanno confermato che le spiagge dei tre comuni sono a misura di bambino. Anche quest'anno nessuna new entry nel Palermitano: è del 2016 che la lista dei Comuni che possono vantare il vessillo non si allunga.

L'elenco del 2022 è stato svelato oggi dall'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani, ad Alba Adriatica, ma quest'anno la cerimonia di consegna delle Bandiere verdi si svolgerà nell'ambito del 5th International workshop of Green flags che si terrà il 9 luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel Collegio dei Gesuiti.

"In questa occasione - informa Farnetani - si celebrerà il XV anniversario delle bandiere verdi istituite nel 2008, con l'assegnazione di un speciale vessillo commemorativo ai primi 10 Comuni insigniti nel 2008 che sono: Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbia d'oro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio".

La cittadina normanna è stata la prima tra i comuni del Palermitano ad entrare nella 'guida' per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti. Mondello e Balestrate hanno avuto il via libera degli esperti solo nel 2016.

Le bandiere verdi nel 2022 sono in tutto 145 sparse lungo le coste d'Italia e 8 all'estero, di cui 5 nell'Unione Europea e 3 in Africa. La Calabria ne ha issate 19, primeggiando fra le regioni d'Italia, ma con una differenza di una sola unità rispetto alla Sicilia, con cui da anni è un testa a testa costante.