Isola delle Femmine è Bandiera Lilla: "Comune attivo per l'accessibilità ai disabili"

Il Comune di Isola delle Femmine ottiene la Bandiera Lilla, un riconoscimento che premia l'impegno concreto delle amministrazioni per rendere il territorio accessibile a tutti i disabili, residenti e ospiti.

"Nonostante le sfide legate alla conformazione naturale del territorio, caratterizzato da vicoli e strade tipiche non sempre facilmente modificabili - si legge in una nota dell'amministrazione guidata dal sindaco Orazio Nevoloso - il Comune di Isola delle Femmine ha dimostrato una forte volontà di miglioramento in materia di accessibilità. Un impegno concreto che si è tradotto in interventi mirati, finanziati anche grazie a progetti di rivalutazione che hanno posto l'accessibilità al centro della progettazione".

Come sottolinea il presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano "l'analisi territoriale ha evidenziato la volontà di Isola delle Femmine di intraprendere un percorso di miglioramento concreto, con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, come il Rotary Club. Il primo passo è stato fatto, ora ci attendiamo, come da progettualità avviata, nuovi e positivi risultati".

Cosa è la Bandiera Lilla

Bandiera Lilla è un progetto nato con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità in Italia, valorizzando e supportando i Comuni che si impegnano concretamente in questa direzione. Attraverso un sistema di valutazione, Bandiera Lilla offre ai Comuni uno strumento per misurare i propri progressi e individuare i punti su cui intervenire per migliorare ulteriormente l'accessibilità del proprio territorio.