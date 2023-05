Bandiera Blu, Palermo ancora assente: su 458 spiagge italiane nessuna è nel capoluogo

Nulla da fare. Neanche quest'anno Palermo e la sua provincia riescono a trovare posto nella lunga lista di spiagge degne della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee, fondazione per l'educazione ambientale, con il supporto e la partecipazione di due agenzie dell'Onu. Nessuna sorpresa per una città che su una costa di circa una trentina di chilometri se ne ritrova quasi 8 vietati alla balneazione per inquinamento e altri 9 per la presenza di porti e moli.

Come viene assegnata la Bandiera Blu

Ma la Bandiera Blu non viene attribuita soltanto per la qualità delle acque.Tra i criteri seguiti per il riconoscimento ci sono, infatti, anche l'attività di educazione ambientale; gestione ambientale (presenza di servizi igienici, contenitori, cestini e livello di pulizia della spiaggia); servizi e sicurezza (personale di salvataggio e piani di emergenza, accesso per disabili). Requisiti che evidentemente le spiagge palermitane non possiedono. E non da ora.

Le spiagge siciliane Bandiera Blu

Se il capoluogo siciliano continua a rimanere assente, sono 17 le spiagge dell'Isola, sulle 458 in tutta Italia, che conquistano il marchio della Fee. Dieci sono nella provincia di Messina: lungomare di Alì Terme, Roccalumera, litorale di Furci Siculo, lungomare di Santa Teresa Riva, Tusa, Ficogrande a Stromboli, Gelso e Acque Termali a Vulcano, Acquacalda e Canneto a Lipari. Due nell'Agrigentino: Cipollazzo e Lido Fiori, entrambe nel territorio di Menfi. Cinque si trovano nella provincia di Ragusa: Marina di Ragusa, Maganuco a Marina di Modica, Santa Maria del Focallo a Ispica, Pietre Nere e Raganzino a Pozzallo.