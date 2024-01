Comune, stanziati 17 milioni per riqualificare gli impianti sportivi: al via i bandi per i lavori

Cambiare volto agli impianti sportivi contribuendo a riqualificare le periferie. E' questo l'obiettivo dei bandi emanati dal Comune per dare il via ai lavori di recupero del palazzetto dello sport di fondo Patti e del "Diamante" di via dell'Olimpo (dove oltre al baseball si potrà praticare anche il cricket), oggi totalmente abbandonati; per ristrutturare la tribuna della piscina comunale di viale del Fante; realizzare all'interno dell'area verde attrezzata di parco Bonagia, in via della Giraffa, uno skatepark omologato per gare internazionali.

"Un impegno importante, per il quale sono stati stanziati 17 milioni, che consentono l'ampliamento dell'offerta sportiva", afferma l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando. "Palermo si conferma una città attenta allo sport e decide a valorizzare un settore così nevralgico", dichiara il presidente della commissione consiliare Sport Salvo Alotta.