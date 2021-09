Banda del buco in azione, nel mirino una tabaccheria dello Zen

Il titolare di una rivendita che si trova in via Gino Zappa ha segnalato l'episodio su cui indaga ora la polizia. Qualcuno stava preparando un colpo per portare via gratta e vinci, sigarette e contanti. Al vaglio le immagini di alcune telecamere

La banda del buco era pronta a colpire di nuovo e puntava a gratta e vinci, soldi e sigarette. Il titolare di un tabaccheria di via Gino Zappa ha chiamato due giorni la polizia dopo aver individuato un foro in una parete adiacente alla rivendita. Gli agenti delle volanti sono intervenute insieme alla Scientifica per eseguire i rilievi e acquisire le immagini di alcune telecamere. L’attività non risulta dotata di videosorveglianza.

Due episodi simili sono stati registrati il primo e il 20 aprile ai danni di due filiali della banca Credem. In occasione dell’ultimo tentato furto, in via San Lorenzo, i ladri erano riusciti a realizzare un buco nella parete di un locale sotterraneo in attesa del momento giusto per colpire. Il personale però ha notato un strana polvere in due stanze, messa in circolazione tramite l’impianto di areazione, e ha mandato in fumo il piano.

Stesso copione a inizio aprile, in via Leonardo Da Vinci. A chiamare la polizia sono stati i proprietari di un magazzino dopo aver notato due fori in una parete, uno dei quali in corrispondenza della banca, e alcuni attrezzi che i ladri avrebbero utilizzato per aprire un varco. Gli investigatori della polizia hanno avviato le indagini per cercare di chiarire anche se ci sia una correlazione fra i tre episodi.