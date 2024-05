Fallimento della Sapia calzature, due indagati: sequestrati 360 mila euro e 3 coppe rubate in un museo

Avrebbero pilotato il fallimento della Sapia Calzature di Bagheria, provocando un passivo di quasi 2 milioni, attraverso una costante vendita sottocosto di scarpe e vestiti e anche il trasferimento di importanti valori aziendali (tra cui anche l'avviamento e il marchio), avrebbero distratto gran parte dei beni della ditta verso un'altra società operante nello stesso settore. Per questo la guardia di finanza, su disposizione del gip di Termini Imerese, ha denunciato per bancarotta fraudolenta due imprenditori bagheresi, titolari della Sapia, e hanno sequestrato preventivamente 362.373,62 euro. Gli indagati - che avrebbero anche falsificato i bilanci in modo da sfuggire alla liquidazione giudiziale, nascondendo il valore reale delle perdite - sono stati anche interdetti dall'attività imprenditoriali.

Ma c'è di più: uno degli indagati teneva in salotto tre coppe in terracotta di origine attica risalenti al V-VI secolo avanti Cristo, trafugate dalla collezione del Museo civico di Roccamena dove sono state custoditi per anni, dopo il ritrovamento sul Monte Maranfusa nel 1987. La scoperta è stata fatta durante le operazioni che hanno portato al sequestro di diversi rapporti finanziari, di un immobile e di oggetti preziosi per un valore di oltre 52 mila euro, compiute dai finanzieri della Compagnia di Bagheria. I reperti archeologici sono stati consegnati alla Sovrintendenza per i Beni culturali.

"L'operazione - si legge in una nota della guardia di finanza - si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell'azione del Corpo volte a rafforzare l’attività di contrasto all'illegalità economico-finanziaria attuata mediante l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati nonché a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale nazionale, la cui integrità risulta essenziale al fine di preservare l'eredità storica italiana e consentire, attraverso la sua valorizzazione, lo sviluppo economico delle

aree rurali ove tali reperti sono stati rinvenuti".