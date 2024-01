Pietro Niceta assolto dall'accusa di bancarotta: "Il crac dell'azienda avvenne durante l'amministrazione giudiziaria"

"Il dissesto che avrebbe potuto giustificare la richiesta di fallimento della società era emerso solo nel bilancio del dicembre 2013", ovvero quando la Gsc srl di Pietro Niceta era stata sequestrata dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale e al suo posto era già subentrato un amministratore giudiziario nominato all'epoca dall'ex magistrato Silvana Saguto, condannata per la gestione non trasparente proprio dei beni confiscati. Eppure Niceta è finito sotto processo per la bancarotta dell'azienda, anche se ne era stato completamente estromesso nel momento in cui si sarebbero manifestati i problemi più gravi. Ed è anche per questo motivo che il giudice della quarta sezione del tribunale monocratico, Giangaspare Camerini, lo ha assolto dall'accusa.

L'imputato, che è difeso dall'avvocato Salvino Pantuso, era già stato scagionato in passato dalla stessa contestazione in relazione ad un'altra delle aziende di famiglia, la Nico srl. Dalla sentenza, le cui motivazioni sono state depositate qualche settimana fa, emerge che l'imprenditore avrebbe agito correttamente perché, prendendo atto di una crisi nel settore, già nel 2012 si era attivato per cercare di ristrutturare i debiti attraverso un concordato preventivo, presentato al tribunale, e successivamente ritenuto valido anche dall'amministrazione giudiziaria. Che tuttavia non era poi riuscita ad evitare il fallimento, avvenuto nel 2016, e neppure - come invece la Procura contestava a Niceta - aveva avanzato richiesta al tribunale in tal senso in tempo utile, cioè nel 2013-2014, secondo il giudice. Tanto che al termine del dibattimento lo stesso pm aveva chiesto l'assoluzione per l'imprenditore.

La Gsc srl (Gestione servizi commerciali), con sede in via Roma era stata costituita nel 1996 ed operava nel commercio di tessuti e filati. Secondo l'impostazione dell'accusa, Niceta sarebbe stato responsabile della bancarotta dell'azienda perché ne avrebbe aggravato il dissesto senza fare la dichiarazione di fallimento. Il giudice stigmatizza prima di tutto la "genericità della formulazione dell'imputazione, che non individua espressamente un'attività da compiere che sarebbe risultata omessa da parte dell'imputato", sottolineando come, secondo la Cassazione, "nella bancarotta semplice la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento è punibile se dovuta a colpa grave".

Come ha ricostruito la difesa, nel 2012, per salvare l'azienda ed i posti di lavoro, Niceta aveva - attraverso un concordato preventivo - trovato un accordo per ristrutturare il debito della Gsc nei confronti della Coni Distribuzione srl, facente sempre parte dello stesso gruppo. Nello specifico si era giunti a uno stralcio di oltre l'87% riducendo la somma a 200 mila euro, da pagare in cinque rate a partire dal 2015. L'avvocato ha sottolineato come il concordato preventivo rientri tra "le procedure alternative e preventive rispetto al fallimento" previste dalla legge. E per il giudice non sono stati portati elementi per dimostrare che questa soluzione fosse inadeguata e avrebbe invece potuto determinare l'aggravamento del dissesto societario.

Il 2 dicembre 2013, tuttavia, la sezione Misure di prevenzione del tribunale aveva sequestrato tutti i beni facenti capo a Niceta, nominando amministratore giudiziario l'avvocato Gabriele Gigante e questo, scrive il giudice, "ha esautorato Pietro Niceta dalle cariche societarie". Non solo. L'amministrazione giudiziaria "aderiva all'iniziativa di concordato posta in essere dall'imputato, ritenendola valida e percorribile". Tanto che il 17 gennaio 2014 il giudice delegato autorizzava l'operazione.

"Soltanto a circa tre anni dal sequestro e dall'inizio dell'amministrazione giudiziaria, a seguito di istanza del 19 ottobre del 2016, il tribunale, rilevato lo stato di insolvenza irreversibile, dichiarava il fallimento della Gsc srl", mette in evidenza il giudice, e "un attuabile piano di concordato preventivo costituisce circostanza incompatibile con la realizzazione di una condotta omissiva che integra l'elemento materiale del reato" contestato.

Nei tre anni successivi "né l'amministratore giudiziario, né l'amministratore unico, si erano determinati a chiedere il fallimento della società - si legge ancora nella sentenza - così acclarando che, a fortiori, non ricorressero le condizioni per una siffatta richiesta dell'imputato in epoca precedente al 2 dicembre 2013". Inoltre "il dissesto che avrebbe potuto giustificare la richiesta di fallimento della società era emerso solo nel bilancio del dicembre 2013, ovvero quando era già subentrato all'imputato l'amministratore giudiziario e, a causa dell'intervenuta misura di prevenzione, era decaduta l'ipotesi concordataria avviata da Niceta nel 2012, il quale non disponeva più peraltro delle scritture contabili della società, che erano nella disponibilità dell'amministrazione giudiziaria, essendo stato anche allontanato fisicamente dai locali dell'azienda". Da qui l'assoluzione per l'imprenditore.