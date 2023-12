L'ex presidente di Confcommercio Roberto Helg condannato per la bancarotta delle aziende di famiglia

A determinare il crac delle aziende di famiglia che gestivano negozi di cristalleria, argenteria ed arredamento per la casa, secondo Roberto Helg - l'imprenditore già presidente di Confcommercio ed ex vicepresidente di Gesap - sarebbe stata la crisi, ma secondo la Procura, invece, l'improvviso fallimento di "Gearr srl" (già "Helg srl" e "Helg spa") e "Frigidaire" nel 2012, dopo 38 anni di attività e che provocò anche il licenziamento di 15 dipendenti, sarebbe stato determinato da operazioni irregolari dei titolari, che avrebbero creato un buco da 5 milioni nei conti. Oggi - dopo una serie di rinvii e circa 8 ore di camera di consiglio - la quarta sezione del tribunale, presieduta da Sergio Ziino, ha deciso di condannarlo per bancarotta fraudolenta.

Il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostituto Andrea Fusco avevano invocato - a settembre dell'anno scorso - una condanna a 6 anni per Helg e a 5 anni per il fratello Fulvio. I giudici hanno però accolto solo in parte la richiesta, assolvendo gli imputati da diversi capi d'imputazione e infliggendo rispettivamente 4 anni e 8 mesi di reclusione al primo e 4 anni e 4 mesi al secondo.

Per l'ex presidente del Confcommercio è un'ulteriore tegola giudiziaria, che si somma alla condanna definitiva per l'estorsione al pasticciere Santi Palazzolo al quale - da vicepresidente della Gesap - Helg aveva chiesto una tangente di 100 mila euro per non avere problemi nel rinnovo della concessione dei locali all'interno dell'aeroporto Falcone Borsellino. L'imputato fu incastrato mentre intascava i soldi e venne arrestato. Crollò così uno dei "miti" dell'antimafia di allora, visto che Helg era considerato da tutti un paladino della legalità per le sue battaglie proprio contro il pizzo.

Per la bancarotta fraudolenta i due fratelli, ma anche la figlia di Roberto Helg, Cinzia, furono rinviati a giudizio il 30 gennaio del 2018. La donna aveva poi optato per l'abbreviato ed era stata condannata in appello a due anni con la sospensione condizionale della pena nel 2020.

Per l'accusa, in base a bilanci e movimenti bancari, prima che venisse dichiarato lo stato d'insolvenza delle ditte, sarebbero stati emessi assegni a favore di persone conniventi che avrebbero poi restituito le somme agli Helg. Inoltre sarebbero state anche caricate fatture per false operazioni, considerate inesistenti dagli inquirenti. La crisi, quindi, sempre secondo la Procura, non c'entrerebbe nulla col fallimento di attività storiche gestite dalla famiglia.