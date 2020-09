Bimbo di un anno e mezzo trasferito da Palermo a Genova, per lui un volo dell'Aeronautica

Ieri sera un bambino di un anno e mezzo, ricoverato all'Ospedale pediatrico specializzato 'Di Cristina', a Palermo, è stato trasportato a Genova a bordo del Falcon 900 Easy del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare perché ricevesse cure specifiche all'Ospedale Piccolo Cottolengo di Genova. Protetto in una culla termica e seguito dall'equipe medica, il piccolo è stato imbarcato insieme ai genitori a bordo del velivolo militare, per decollare alle 18.15 circa dall'aeroporto di Palermo.

Dopo circa un'ora e mezza di volo l'aereo militare ha raggiunto l'aeroporto internazionale "Cristoforo Colombo" di Genova dove è stato trasferito in ambulanza per il successivo ricovero in ospedale. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche critiche per assicurare il trasporto urgente per persone in imminente pericolo di vita, vittime di incidenti particolari, persone che necessitano di un trapianto o équipe mediche che si debbano spostare rapidamente per prelevare organi vitali per l'immediata esecuzione di trapianti medici.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di attività dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.