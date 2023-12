Il bambino di 4 anni caduto dal sesto piano in via Ausonia lascia la rianimazione

Ha lasciato il reparto di rianimazione il bambino di quattro anni caduto dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, insieme al padre, la vigilia di Natale. Il padre è morto. Dopo un periodo di osservazione i medici hanno deciso di trasferire il piccolo in un reparto di degenza.

Nonostante il volo di venti metri le sue condizioni non sono gravi: ha una frattura al braccio e alcuni valori che devono essere tenuti sotto controllo dopo l'impatto con il torace e l'addome sul tetto di un ristorante, in via Ausonia. Il piccolo ha ammortizzato l'impatto, mentre il padre di 38 anni, professore universitario alla facoltà di Ingegneria, ha sfondato il tetto continuando la caduta. E' morto dopo l'arrivo in ospedale.