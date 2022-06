Bambino di 5 anni muore annegato: tragedia nel mare di Termini Imerese

Una tragedia immane oggi a Termini Imerese. Un bambino palermitano di cinque anni è morto mentre era in mare. Pare che il piccolo sia stato recuperato e portato subito in ospedale quando le sue condizioni erano già compromesse. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Sotto choc i genitori che erano con lui in spiaggia. Sul posto è arrivato il medico legale per l'ispezione cadaverica. La tragedia si è materializzata nell'area del lungomare della zona industriale.