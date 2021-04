VIDEO | Bambino guida scooter al Borgo, le immagini diventano virali su Whatsapp

Gira su Whatsapp un video che in poco tempo è diventato virale: le immagini mostrano un bambino di circa 9-10 anni che guida uno scooter per le strade di Borgo Vecchio. Dietro di lui e il suo passeggero c'è una donna in sella a un altro mezzo a due ruote che ride e commenta entusiasta: "Mii, sa portare u' 300". L'episodio appare simile a quello avvenuto a fine marzo a Borgo Ulivia. Anche in quell'occasione qualcuno aveva registrato con lo smartphone un video poi pubblicato su TikTok in cui si vedeva un bambino di 8 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata. Una "bravata" costata cara ai genitori del giovanissimo "motociclista", multati e segnalati in Procura dai carabinieri.