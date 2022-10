Da 8 mesi in attesa che riconoscano l'invalidità al figlio autistico: "Senza non ha diritto agli aiuti di cui ha bisogno"

Da otto mesi è in attesa che suo figlio di 4 anni, affetto da un disturbo dello spettro autistico, possa sostenere la visita che gli permetta di avere diritto alla legge 104 che regolamenta il sussidio e l'assistenza per i disabili. Ciò comporta che il piccolo non può accedere alle terapie nei centri convenzionati - dalla psicomotricità alla logopedia - e inoltre al momento non ha diritto né all'nsegnante di sostegno all'asilo, né tantomeno all'assistente alla comunicazione. Insomma, oltre alle difficoltà del proprio bambino i genitori devono scontrarsi anche coi muri della burocrazia.

E' il papà del piccolo a raccontare la sua storia a PalermoToday. "Mio figlio - spiega - è stato visitato dagli specialisti al Policlinico, che gli hanno diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Dopo un breve periodo di scoramento ci siamo messi in moto per cercare di iniziare le terapie di cui ha bisogno. Terapie che prima si iniziano e più benefici possono portare. Solo che finché non ottiene il riconoscimento della legge 104 non può accedere agli aiuti ai quali avrebbe diritto, tra questi anche l'insegnante di sostegno all'asilo. Per questo - continua - lo scorso marzo abbiamo inviato all'Inps la domanda per il riconoscimento dell'invalidità, ma ancora siamo in attesa di essere chiamati".

Dall'Inps chiariscono però che non avendo il bambino lo status di invalido, spetta all'Asp fissare la prima visita. Dopo di che la stessa Asp manda il verbale all'Inps per avviare l'iter. E dall'azienda sanitaria fanno sapere che in effetti a causa del Covid sono tante le richieste arretrate da smaltire. Ma che nel caso segnalato, la data fissata è per il prossimo 26 novembre. "Dopo il periodo pandemico - spiegano dagli uffici di via Cusmano - l’Asp di Palermo ha provveduto ad incrementare il numero di utenti convocati nelle singole sessioni di visite per il riconoscimento di invalidità civile e benefici legge 104 e 68. I pazienti con gravissime patologie vengono convocati tempestivamente, massimo nell’arco di 15-30 giorni. I soggetti interessati possono, comunque, segnalare casi particolari chiedendo la convocazione urgente a mezzo pec all’indirizzo del Servizio Medicina Legale dell’Asp di Palermo (medicinalegale.pec@asppa.it), allegando alla mail copia del documento di riconoscimento e della documentazione medica".

Insomma ancora poco più di un mese di attesa e finalmente il piccolo potrà avere diritto a tutti gli aiuti garantiti dalla legge. "L'insegnante di sostegno a scuola - conclude il padre - è una figura fondamentale durante le attività didattiche per bambini come mio figlio, che hanno difficoltà di comunicazione e di socializzazione. Al momento l'unica attività che fa è l'ippoterapia alla Caserma Cascino, speriamo quanto prima di iniziare con le terapie necessarie".