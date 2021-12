VIDEO | Il cuore della polizia, i bimbi dello Zen in trasferta alla stazione ricevono la visita di Babbo Natale

Nell'ambito del progetto "Train...to be cool", ribattezzato per l'occasione "Tree...to be cool", la polizia ferroviaria ha ospitato 50 bambini della scuola Leonardo Sciascia che hanno decorato l'albero di Natale con addobbi sul tema della legalità e sicurezza. Donati album da colorare sulla vita del poliziotto