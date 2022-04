Capaci, l'iniziativa di un gruppo di bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni: ripulita la spiaggia

Promuovere la cultura ecologista e ambientalista. Sollecitare il rispetto dell’ambiente e della natura con piccoli e semplici gesti. Ecco l’obiettivo dell’Environmental club, un gruppo di ragazzi dai 7 ai 16 anni, nato un po’ meno di un anno fa ma che già incessantemente lancia un messaggio inequivocabile: non sporcare ma pulire. La squadra si è data appuntamento oggi pomeriggio, lungo la spiaggia di Capaci, portando via dal litorale cartacce, plastica, vetro, chiodi arrugginiti d tanto altro. Ovviamente, differenziando.

Litorali e strade della città, sono i loro principali campi di azione, armati di guanti, sacchetti e pinze. Negli ultimi tempi, hanno fatto ingresso anche nei social, su Facebook e Instagram, per allargare il gruppo favorendo la cultura del bello e il rispetto dell’ambiente.

“Se ciascuno di noi fa qualcosa - sollecitano orgogliosi - tutti insieme riusciremo ad ottenere grandi risultati. Le nostre ‘uscite ecologiste’ sono anche delle buone occasioni per conoscere e coinvolgere tanti altri ragazzi come noi. L’impegno e il rispetto saranno le carte vincenti per un futuro migliore. E noi ci crediamo”. "Per unirsi al gruppo - si legge in una nota - basta scrivere una mail a ecn.giovaniragazzi@gmail.com oppure inviare un messaggio nelle pagine dei social network".