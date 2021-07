Bambina ricoverata col Covid, Musumeci: "La sorella era stata in Spagna, i genitori sono no vax"

Intanto il neonato di due mesi portato all'ospedale Cervello per complicazioni legate al Coronavirus è risultato positivo alla variante inglese, e non a quella Delta come si sospettava. Il governatore: "In Sicilia i focolai maturano quasi sempre dai matrimoni"

Il neonato di due mesi ricoverato all'ospedale Cervello per complicazioni legate al Covid è risultato positivo alla variante inglese, e non a quella Delta come si sospettava (la conferma è arrivata dalla famiglia). Per quanto riguarda invece l'altra bambina ricoverata col Covid a Palermo, ne ha parlato il presidente della Regione Nello Musumeci che ha concesso un'intervista al Corriere della Sera. "La sorella di questa bambina era stata in Spagna e i genitori sono no vax, spero che questo dato possa far cambiare idea ai più recalcitranti", ha detto il governatore.

Musumeci ha poi aggiunto: "C’è una certa diffidenza soprattutto da parte degli ultrasessantenni. Abbiamo comunque vaccinato almeno con prima dose quasi 4,5 milioni dei circa 5 milioni di abitanti". "Se il trend dei ricoveri peggiora quali misure prenderemo? Noi riteniamo che il metodo Macron sia inapplicabile. Proporremo comunque di intervenire nei grandi eventi con la richiesta del green pass. Stadi, teatri, matrimoni. In Sicilia i focolai maturano quasi sempre da una cerimonia nuziale. Cercheremo di contenere così la crescita dei contagi, che oggi sono più di 300 con 25 ricoveri in terapia intensiva. Non siamo in affanno. Ma abbiamo anche quattro zone rosse nella provincia di Caltanissetta. Richiudere le attività sarebbe un disastro economico e sociale. Soprattutto per le migliaia di piccole imprese che stanno tentando con grande fatica di rialzare le saracinesche».

Musumeci ha poi concluso: "Di uscire presto dal tunnel ma dipende molto dalla condotta dei cittadini. Mi auguro che tornino ad avere un po’ di timore e che il caso delle due bambine ricoverate insegni qualcosa".