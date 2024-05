Alla partita del Palermo anche 26 bambini della Magione accompagnati da Addiopizzo

Anche i bambini di piazza Magione, accompagnati da Addiopizzo, all'ultima partita del Palermo. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di inclusione sociale coltivato da anni dall'associazione alla Kalsa.

"Anche quest'anno - si legge in una nota - grazie al Palermo Football Club e al suo presidente Dario Mirri, insieme a 26 bambini e bambine di piazza Magione abbiamo potuto rivivere l'emozione di assistere ad una partita del Palermo al Barbera. Entusiasti e impazienti di trascorrere il pomeriggio insieme per tifare per la squadra del cuore. Carichi di aspettative ma anche di sciarpe e cappellini. Grazie all'amore per il calcio negli anni siamo riusciti ad avvicinare tanti giovani della Kalsa a spazi e momenti di socialità che hanno anche consentito di costruire relazioni con le famiglie".

Un'esperienza, fatta di sorrisi e grida di gioia che hanno accompagnato i 95 minuti di partita, che ha consentito ai ragazzini di allontanarsi da fenomeni di incuria e di illegalità diffusa. "Oggi a Palermo non è oramai più sufficiente sostenere commercianti e imprenditori a denunciare fenomeni estorsivi - spiegano da Addiopizzo - se al tempo stesso non si orientano strategie ed interventi nella direzione di rimuovere le condizioni di degrado e povertà che contribuiscono ad alimentare fenomeni di devianza".