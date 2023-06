Come tutelare i bambini prematuri nati in Sicilia, esperti a confronto a Palermo

Ogni anno nel mondo nascono circa 13 milioni di neonati prima delle 37 settimane di gestazione, di questi 50 mila nascono in Italia.

Una parte di questa popolazione di prematuri necessita di valutazioni e cure multidisciplinari, sin dalla dimissione e almeno fino ai sei anni di vita, il follow up del neonato prematuro. Il controllo a distanza del neonato prematuro o a rischio offre la possibilità di intercettare precocemente condizioni patologiche che possono beneficiare di interventi abilitativi o terapeutici che possono modificare la storia naturale delle patologie evolutive.

Il follow up del neonato pretermine o a rischio rappresenta anche la cartina al tornasole della quantità e qualità delle cure investite sul paziente. Dalla Indagine Nazionale sui Servizi di Follow Up del neonato pretermine o a rischio svolta nel 2019 emerge che soltanto l’8% dei centri di follow up funziona in rete con altre Tin (terapia intensiva neonatale). Sempre i dati nazionali indicano che è scarsamente codificato il dialogo e lo scambio di informazioni tra centri di follow up e servizi territoriali. In Sicilia, non esiste una rete tra le Tin regionali e manca una piattaforma comune organizzativa e di intervento per il follow up del nato pretermine o a rischio.

Come tutelare, quindi, i neonati prematuri o a rischio nati in Sicilia?

Se ne parlerà a Palermo venerdì 9 giugno, al Circolo Unificato dell’Esercito, in piazza Sant’Oliva. Una giornata di confronto e di approfondimento con il contributo scientifico delle Tin più rappresentative della Sicilia. “Ogni anno nascono in Sicilia il 7% di bambini prematuri - spiega Marcello Vitaliti, direttore della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Arnas Civico di Palermo - e il 20% circa necessitano di follow up. Quali sono le risorse umane e tecnologiche introdotte in Sicilia per un tale servizio? Chi deve farsene carico oltre i neonatologi? Serve intanto la strutturazione di un network tra le varie Tin regionali, uniformità organizzativa, creazione di percorsi abilitativi adeguati, supporto psicologico alle famiglie e creazione di percorsi burocratico amministrativo agevolati. Inoltre, è necessario investire sulla formazione nell’ambito della neuropsicomotricità e sarebbe auspicabile definire degli interventi di politica sanitaria che consentano di investire risorse più adeguate al fine di tutelare gli stessi diritti di salute a tutti i bambini che nascono pretermine e alle loro”.