Tra animali e primizie, una giornata in fattoria per 33 bambini guariti dal tumore

Una giornata all'insegna del verde e del rispetto per l'ambiente per 33 bambini e le loro famiglie, coinvolti nel progetto "Dalla cura al prendersi cura" dell'Associazione siciliana contro i tumori e le leucemie infantili. Tutti insieme sono infatti andati alla fattoria didattica Augustali, a Partinico, per riscoprire i vantaggi di una vita all'aperto e di un'alimentazione sana e bilanciata.

Stavolta il progetto, finanziato dal ministero delle Politiche sociali, come in altre fasi, chiama all'appello i più piccoli, ex pazienti guariti dal cancro e alle prese con un ritorno alla normalità. Un evento atteso dopo i lunghi mesi di terapie passati nelle corsie d'ospedale che, inevitabilmente, riducono le possibilità di socializzazione.

I bimbi, accompagnati dai genitori e dai volontari di Aslti, oltre a gustare cibi e agrumi biologici, hanno partecipato a una visita guidata nella fattoria, contribuendo a mungere e a dare da mangiare agli animali, e hanno anche imparato i segreti del buon agricoltore, attraverso un percorso didattico che ha scandito i vari momenti della giornata.

“Il percorso didattico green per i bambini protagonisti del nostro progetto - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell'area operativa di Aslti - è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto perché sposa l'attenzione che da sempre la nostra associazione ha per i temi ambientali, agli aspetti di socializzazione che includono i nostri operatori ma soprattutto gli ex piccoli pazienti e le loro famiglie dopo il periodo duro della malattia".

Nei mesi scorsi i bambini hanno seguito corsi di canoa, di calcetto, hanno preso parte al battesimo del volo sorvolando Palermo in collaborazione con l'Aereoclub Beppe Albanese, a Boccadifalco, e provato l'emozione di un giro in Ferrari con la Scuderia Ferrari Club Palermo.