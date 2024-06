Bimba di 27 giorni affetta da Sma trattata con la terapia genica, la madre: "Salvata dalla ricerca"

Una bimba palermitana di 27 giorni, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) e asintomatica, è stata trattata con terapia genica al Policlimico di Messina e tra qualche giorno sarà dimessa. E' la prima bimba asintomatica ad essere curata così piccola in Sicilia.

Pur non avendo i sintomi della malattia, come riporta il sito Ansa.it, la diagnosi precoce genetica è stata fatta pochi giorni dopo la nascita, visto che il fratellino di 2 anni della piccola è affetto dalla Sma e che ha potuto beneficiare della terapia genica anche lui, ma solo a 11 mesi. La diagnosi è stata eseguita nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Palermo e la bimba è stata subito indirizzata al centro Malattie neurodegenerative di Messina. Nell'arco di pochi giorni le è stato somministrato il farmaco: un'infusione preziosa della durata di 60 minuti.

La terapia genica è un approccio innovativo che aiuterà la bimba a non sviluppare i sintomi di una malattia che avrebbe altrimenti limitato in maniera grave le sue abilità motorie, respiratorie, la capacità di deglutire, con una drastica riduzione della sua aspettativa di vita, come dicono dall'unità di Malattie neurodegenerative ad elevata complessità assistenziale, diretta da Sonia Messina e dall'unità di Patologia e Terapia intensiva neonatale diretta da Eloisa Gitto.

"La storia di mia figlia - ha detto la madre della piccola - è la testimonianza di quanto sia importante la ricerca e di quanto sia fondamentale investire sugli studi e le nuove sperimentazioni. Senza la ricerca i miei figli non avrebbero avuto una possibilità. Come famiglia abbiamo colto nella tempesta una positività che deriva dal valore intrinseco della vita e della salute, perché nulla è scontato e noi vogliamo cogliere la bellezza di tutto ciò che oggi per noi ha ancora più significato".