La tragica sfida su TikTok, l'autopsia conferma: "Antonella è morta per asfissia"

Non c'erano molti dubbi e infatti l'autopsia compiuta oggi sul corpo della piccola Antonella Sicomero ha confermato che la bambina sarebbe morta per asfissia. La bimba di appena 10 anni era stata ritrovata giovedì sera in gravissime condizioni dalla sorellina nel bagno della loro casa di via Schiavuzzo, alla Kalsa: aveva una cintura al collo.

L'accertamento è stato eseguito all'Istituto di medicina legale del Policlinico e la dottoressa Antonella Argo, alla quale la Procura ha affidato l'incarico, depositerà la sua relazione nelle prossime settimane. Ma le risposte ai tanti interrogativi sulla tragedia sono altrove, cioè nel cellulare della bambina, tra i suoi contatti e i suoi video.

La pista privilegiata dalla squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dai sostituti Ludovica D'Alessio e Maria Bambino, è quella secondo cui la piccola sarebbe morta soffocata per aver partecipato ad una challenge su TikTok, una prova di resistenza assurda proprio all'asfissia.

Il reato ipotizzato per il momento e a carico di ignoti, anche dalla Procura dei minorenni, è quello di istigazione al suicidio. Si sta cercando di capire se qualcuno abbia invitato la vittima a partecipare al tragico gioco e anche se esista una rete più ampia di criminali dietro a questo tipo di gare che fanno breccia tra i ragazzini più fragili e che, come nel caso di Antonella Sicomero, possono portare ad epiloghi fatali.

La vittima, nonostante fosse così giovane, avrebbe avuto più di un profilo su Facebook e, come emerge da diversi suoi video pubblicati in rete, una certa dimestichezza con il cellulare. Per questo non si esclude - anche se per ora non è l'aspetto principale sul quale si stanno concentrando gli investigatori - una ipotetica e remota responsabilità dei genitori colpiti dalla tragedia, che hanno altre due figlie piccole e una terza in arrivo.