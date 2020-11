Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Bambina morta a scuola, la preside: "Grave disgrazia, ci uniamo al dolore della famiglia"

Tragedia all'istituto Vittorio Emanuele Orlando. Abbracci e lacrime davanti alla scuola media di via Lussemburgo. Sul posto carabinieri e scientifica per effettuare i rilievi. Dall'ispezione cadaverica il decesso potrebbe non essere stato provocato dalla caduta