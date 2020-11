Palloncini bianchi e un minuto di silenzio, compagni di scuola e prof ricordano Marta

Palloncini bianchi liberati in cielo prima di entrare nelle aule e un minuto di silenzio al termine delle lezioni. Così alunni, insegnanti e personale della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo hanno ricordato Marta Episcopo, la bambina di 10 anni morta due giorni fa durante l'ora di educazione fisica.

Ieri l'istituto è rimasto chiuso e oggi, alla ripresa delle lezioni, la dirigente Virginia Filippone ha voluto organizzare un momento in ricordo della bimba nel piazzale davanti all'istituto.

In supporto di genitori e alunni anche i resposabili dello sportello d'ascolto psicologico della scuola che, in un documento pubblicato sul sito dell'istituto, hanno voluto dare alcune indicazioni per affrontare quanto accaduto. "Vi suggeriamo - si legge in un passaggio del testo - di parlare di quanto accaduto con i vostri figli e di fare ordine tra i sentimenti che l’evento ha suscitato e che stanno provando. In questo modo essi potranno archiviare meglio gli eventi come ricordi. Non tempestate di domande vostra figlia / vostro figlio. Ascoltate vostra figlia / vostro figlio con attenzione e calma, senza correggerla/o e non cercate di cambiare la sensazione provata. Spiegate a vostra figlia / vostro figlio che i suoi sentimenti e pensieri in questa situazione sonoreazioni normali e anche giuste. Opponetevi alle dicerie e al sentito dire anche mediatico.Proteggete vostra figlia / vostro figlio dai media. Se le reazioni di stress non diminuiscono dopo 2 - 3 settimane, questo può causare – in determinate circostanze – disturbi ostinati. In questi casi il tempo da solo non basta a curare le ferite e potrete trovare assistenza specialistica presso il servizio psicologico scolastico e territoriale".

Intanto sarà l'autopsia ad accertare la causa della morte della bmabina. Una prima ipotesi è che Marta, che frequentava la prima media, sarebbe scivolata poco dopo aver cominciato insieme ai compagni la fase di riscaldamento della lezione di educazione fisica e avrebbe battuto la testa. L'altra ipotesi, oltre a quella della caduta accidentale, è che abbia accusato un malore a seguito del quale avrebbe perso i sensi prima di cadere per terra. Le indagini su quella tragica mattina sono condotte dai carabinieri.