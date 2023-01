La bimba investita e uccisa a 4 anni a Termini Imerese: la chiave del giallo nel Gps dell'auto

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente in cui venerdì scorso ha perso la vita una bimba di appena 4 anni, Patrizia Rio, investita da un'auto in via Alessandro Manzo nella zona di contrada Chiarera a Termini Imerese. Alcuni dati certi ed oggettivi, però, potrebbero arrivare dalle informazioni registrate dal Gps montato sulla macchina della donna di 51 anni che ora è indagata per omicidio stradale.

Le indagini della Procura di Termini Imerese sono in corso e non è escluso che nella zona in cui è avvenuto il sinistro qualche telecamera possa aver ripreso altri elementi utili. L'indagata è stata già sentita dagli inquirenti, così come sono stati ascoltati i famigliari della vittima.

L'impatto tra la Fiat Seicento e la bambina è avvenuto vicino ad un cancello, dal quale la piccola sarebbe uscita. La donna alla guida dell'auto non si sarebbe accorta subito dell'accaduto, ma poi sarebbe tornata indietro ed avrebbe messo a disposizione il suo mezzo per accompagnare la bimba all'ospedale Cimino. Una corsa rivelatasi purtroppo inutile. Gli esami tossicologici compiuti per stabilire se l'automobilista fosse sotto l'effetto di droghe o alcol hanno dato esito negativo.

"Darei la mia vita pur di far ritornare in vita la piccola Patrizia - aveva detto subito dopo la tragedia l'automobilista - non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica ed inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio".