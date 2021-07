Tragedia in piscina a Trabia, muore bimba di 5 anni

La piccola è stata portata dalla nonna al pronto soccorso di Termini Imerese, ma per lei non c'era più nulla da fare. Al momento dell'incidente, i cui contorni sono ancora da definire, i genitori non erano in casa. Indagano i carabinieri

Tragedia a Trabia. Una bambina di 5 anni è deceduta oggi pomeriggio a seguito di un incidente che, dalle prime ricostruzioni, è avvenuto nella piscina della villetta in cui abitava con il resto della famiglia. La piccola è stata portata dalla nonna, intorno alle 15, al pronto soccorso di Termini Imerese. Per lei però non c'era più nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto in un momento in cui i genitori della bambina non si trovavano in casa. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Termini e della stazione di Trabia.

