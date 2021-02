(foto archivio)

Corsa a sirene spiegate verso l'ospedale, vigili soccorrono bimba di 6 anni con le convulsioni

Una madre in preda al panico si è avvicinata a una pattuglia della polizia municipale sul ponte Corleone. Per non perdere secondi preziosi uno degli agenti si è messo alla guida dell'auto della donna mentre il collega gli ha aperto la strada sino al Di Cristina