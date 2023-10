Tocca un filo dell'elettricità mentre gioca in un cortile dello Zen: bimba di 3 anni finisce in ospedale

Stava camminando in uno dei cortili interni dei palazzoni dello Zen quando avrebbe toccato un filo elettrico scoperto. Una bambina di 3 anni è rimasta folgorata ed è stata portata al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. Dopo tutti gli accertamenti i medici hanno escluso gravi conseguenze e l’hanno dimessa con una prognosi di 2 giorni rinviandola al medico curante.

I fatti qualcu giorno fa. Secondo quanto ricostruito la bimba stava giocando a piedi scalzi tra i palazzi di via Costante Girardengo. A un certo punto avrebbe allungato la mano verso un filo scoperto prendendo la scossa. La madre si trovava a breve distanza e, vedendo la scena, l’ha tirata via per un braccio beccandosi anche lei una scarica. Dopo l’accaduto la madre è scappata in ospedale con la bimba tra le braccia.

Il personale sanitario, terminati i primi esami, hanno sciolto la prognosi e, avendo intuito sommariamente quale fosse il problema, hanno chiamato il 112 per approfondire i contorni dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo che hanno individuato il filo “incriminato” e richiesta l’intervento di una squadra di Amg per effettuare delle verifiche.

I tecnici hanno ispezionato i fili e le cabine di quel cortile escludendo che fosse qualcosa riconducibile all’impianto di illuminazione pubblica. Per questa ragione è stato avvisato l’Istituto autonomo per le case popolari, proprietario di numerosi immobili dello Zen, che dovrà eseguire ulteriori accertamenti per chiarire l’origine dell’incidente. Il sospetto è che proprio in quel cortile siano stati realizzati dagli allacci abusivi.

Risale invece a due anni la vicenda in cui è rimasta coinvolta Francesco Marino, 37 anni, definita una “forza della natura” e ora ridotta, come dicono i familiari, a “una pianta secca”. La donna è rimasta folgorata al Lido Italia di Romagnolo insieme a una nipote di 4 anni, salva per miracolo. I due indagati, il gestore e il titolare del lido, avevano chiesto di patteggiare. Il gup aveva respinto la richiesta che è stata poi accolta dal giudice monocratico.