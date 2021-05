Bimba di 4 anni ha le convulsioni mentre è in auto con la mamma, salvata dai carabinieri

La piccola si è sentita male mentre era in via Duca della Verdura: è caduta a terra ed ha anche perso i sensi. Una pattuglia del nucleo radiomobile l'ha soccorsa trasportandola all'ospedale dei Bambini con la macchina di servizio dove è stata rianimata dai medici

Sua figlia di appena 4 anni si è improvvisamente sentita male e una mamma, che era in macchina e stava percorrendo via Duca della Verdura, è subito scesa per chiedere aiuto. E' stata una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri a soccorrere lei, 20 anni appena e in preda al panico, e soprattutto la bambina, che nel frattempo è caduta a terra, vittima di convulsioni e di una crisi respiratoria.

I militari hanno fatto di tutto per cercare di far riprendere la piccola, ma visto che non ci riuscivano, l'hanno caricata nella loro auto di servizio e l'hanno trasportata a tutta velocità all'ospedale dei Bambini. Qui i medici sono riusciti a rianimare la bambina, che è stata ricoverata per degli accertamenti.