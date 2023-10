La bambina autistica esclusa dal catechismo, un'altra parrocchia è pronta ad accoglierla

Il piano B è pronto. Se il prete della parrocchia di Sant'Oliva in corso Calatafimi non dovesse dare l'ok, la piccola di 7 anni affetta da disturbi dello spettro autistico a cui è stato negato il corso di catechismo nella stessa classe del fratello due anni più grande sarà accolta nella chiesa di San Gioacchino a Villa Maio. I genitori della bambina hanno infatti incontrato il parroco, padre Giovanni, che ha aperto le porte della sua chiesa rendendosi disponibile a un percorso "speciale" e assistito.

Intanto l'Ufficio diocesano per la Catechesi, dopo il caso sollevato da PalermoToday, ha diffuso una nota stampa in cui precisa la sua posizione. "Al di là della questione dell’appartenenza o meno alla nostra Diocesi, vogliamo innanzitutto rassicurare la famiglia che la piccola sarà sempre ben accetta e, con l’eventuale nulla osta del parroco proprio, potrà frequentare il percorso di catechesi come tutti gli altri bambini, ivi compresi i tanti piccoli con bisogni educativi speciali che sono parte integrante di molte comunità parrocchiali". L'Ufficio diocesano per la Catechesi però non specifica dove la bambina potrà fare il catechismo, se dunque nella chiesa di Sant'Oliva come si augura la famiglia o in un'altra chiesa.

La bambina apparterrebbe, secondo quanto riferiscono dalla Curia, alla Diocesi di Monreale, così come il fratellino che già frequenta la chiesa di Sant'Oliva e per cui il parroco di appartenenza ha dato il nulla osta senza grosse esitazioni. "L'esigenza di spostare mia figlia - racconta la madre a PalermoToday - è esclusivamente legata a una rassicurazione che ne trarrebbe la bambina a frequentare con suo fratello. Siamo tutti umani e nessuno riesce ad accettare questa esclusione. Quando abbiamo incontrato padre Giovanni, parroco dalla grande umanità, la mia bambina si è fatta il segno della croce e io mi sono emozionata. Questa non è consapevolezza?".

La notizia ha suscitato molte polemiche, anche da parte dell'associazione ParlAutismo da sempre al fianco delle famiglie di bambini con queste disabilità. La Diocesi, di contro, rispedisce al mittente le accuse. "La chiesa di Palermo ha da molto tempo un’attenzione particolare per i più fragili sia con il servizio pastorale per le persone con disabilità, sia con il settore per la catechesi inclusiva dell’ufficio catechistico. Già dal 2017, poi nel 2019 e, ultimamente, nello scorso aprile, si sono svolti seminari di formazione, guidati da docenti universitari e vari professionisti, per catechisti inclusivi, al fine di imparare metodi e linguaggi adatti nell’ottica della predisposizione di quello che abbiamo chiamato Peci, ossia 'Progetto educativo per la catechesi inclusiva'".

Una chiesa inclusiva, dunque, che necessita però di persone qualificate e specializzate, adatte a seguire casi come questo. Lo aveva già spiegato il parroco di Sant'Oliva, padre Vincenzo Monaco, aggiungendo però che "la bambina disturba e non ha consapevolezza". "E’ molto importante, infatti - si legge ancora nella nota dell'Ufficio diocesano per la Catechesi - che questi bambini siano accolti da persone ben preparate, capaci di aiutare loro e le comunità stesse a vivere percorsi realmente inclusivi. Si tratta di uomini e donne che offrono il loro tempo gratuitamente, attualmente sono circa 120 per tutta la diocesi. Tanti, ma non abbastanza per tutte le parrocchie e per questo sarebbe importante investire di più su questa formazione specifica. D’altra parte i parroci che sono in difficoltà, sanno di poter chiedere supporto all’ufficio catechistico".

La famiglia, però, vorrebbe che la piccola - una volta ottenuta tutta la documentazione che la Diocesi richiede - frequentasse la stessa classe del fratellino al Sant'Oliva. "Questa sarebbe la vera inclusione - conclude la madre - perché consentirebbe alla bambina di avere il suo riferimento familiare e non sentirsi esclusa". Di contro, sempre la Diocesi, dice che "nessuno più delle famiglie e delle associazioni che si battono per l’inclusione, sa quanto sia difficile questo percorso di sensibilizzazione e di formazione capillare e quanto tempo e impegno richieda. Per questo continuiamo a essere disponibili a collaborare con loro e con tutte le istituzioni, a beneficio delle membra più fragili del corpo sociale ed ecclesiale. Con l’auspicio che quanto accaduto possa diventare occasione di un bene più grande".