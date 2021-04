Ballarò, in casa nasconde marijuana e oltre seimila euro in contanti: arrestato

In manette un cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno notato intrufolarsi frettolosamente in uno stabile e sono scattati i controlli. La perquisizione, eseguita anche con i cani antidroga, ha permesso di ritrovare anche tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi

In casa aveva oltre 650 grammi di marijuana, due bilancini digitali e tutto il materiale utile per il confezionamento delle singole dosi. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato O.G.C., palermitano 50enne già noto alle forze dell’ordine. I militari del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio antidroga a Ballarò, lo hanno notato intrufolarsi frettolosamente all’interno di un immobile in via delle Pergole e così sono scattati i controlli.

Oltre alla perquisizione personale, è scattata anche quella della sua abitazione con l'aiuto dei cani antidroga. L'uomo, oltre alla marijuana, aveva anche 6.500 euro in banconote da 20 e da 50 euro, somma ritenuta frutto dello spaccio.

L’arrestato, su disposizione della Procura, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga è stata sequestrata e i carabinieri del Lass del comando provinciale eseguiranno le analisi quantitative e qualitative.