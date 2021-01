Cantiere sequestrato a Ballarò, la replica della proprietà: "Lavori autorizzati"

"L’opera è regolarmente assentita dal Comune di Palermo con permesso a edificare numero 5 del 10 gennaio 2020 con atto in protocollo 18104. Peraltro la società è in possesso di un documento di destinazione rilasciato appena pochi giorni or sono ovvero il 19 gennaio 2021”. La società Irido S.r.l, attraverso l'avvocato Salvatore Matta, "risponde" al sequestro operato dalla polizia municipale del cantiere allestito a Ballarò nell'area (di proprietà della società) che si trova tra le vie Madonna della Volta, vicolo Madonna della Volta, piazzetta Brunaccini e via Casa Professa.

"Dispiace – aggiunge l’avvocato Matta – per la dichiarazione del sindaco Orlando. Mi auguro che alla luce della sua competenza, presa visione degli incartamenti riguardanti queste opere, prenda gli opportuni provvedimenti nei confronti degli uffici periferici che lo hanno indotto in errore".