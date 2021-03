Ballarò verso "l'addio" alla scuola Nuccio Verga, il quartiere non ci sta: "Necessario investire sull'educazione"

L'istituto comprensivo Nuccio Verga, a Ballarò, dal prossimo anno scolastico potrebbe "sparire" per essere accorpato con l’istituto Lombardo-Radice di corso Calatafimi. Colpa del progressivo calo di studenti, che ha portato la scuola a essere inserita nel piano di dimensionamento tracciato dall’assessorato regionale dell’Istruzione. La decisione però ha innescato malumori e proteste. A dire "No" sono soprattutto i genitori dei piccoli alunni e le associazioni che lavorano sul territorio e che sottolineano l'importanza di una realtà educativa in una quartiere difficile.

"Lanciamo il nostro appello alla Regione Siciliana, all'ufficio scolastico regionale e al Comune di Palermo affinché facciano tutto il possibile per scongiurare il rischio che questo scenario si verifichi - dicono da Sos Ballarò - . Investire in un’istituzione scolastica come l’Ics Nuccio, che punta sulla comprensione e sull’ascolto dei bisogni del territorio, significa investire su istruzione ed educazione come leve fondamentali per la ripresa e la crescita dell’Albergheria, più che mai necessarie in questi mesi difficili".

"Piena solidarietà alla comunità scolastica dell'istituto Nuccio Verga" arriva da Barbara Evola, capogruppo Sinistra Comune a Palazzo delle Aquile. "Condividiamo - dice Evola - le preoccupazioni di chi ritiene che un ulteriore dimensionamento potrà provocare solo un impoverimento dei servizi sul territorio e un'emorragia di utenze. I dimensionamenti purtroppo rispondono a logiche orientate al risparmio e non tengono conto delle specificità e delle fragilità di quartieri come Ballarò. Bisogna puntare al rafforzamento dei servizi invece, promuovendo e tutelando il radicamento territoriale ed il ripopolamento delle scuole. Il rilancio deve essere affidato a politiche che diano stabilità e solidità partendo da una dirigenza che possa guidare con continuità la scuola e sostenere il corpo docente nel lavoro quotidiano. In territori come questo anche i servizi per l'infanzia sono essenziali: vanno rafforzati perchè contribuiscono ad aumentare l'afflusso di utenza e pongono un argine alla dispersione scolastica".