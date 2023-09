Rubata un'arpa in una chiesa di via Houel, la polizia la ritrova al mercato di Ballarò

Trovata vicino al mercato di Ballarò un'arpa rubata alcuni giorni fa nella chiesa cristiana biblica battista di via Houel. La polizia ha rinvenuto questa mattina il prezioso strumento musicale tra le bancarelle del mercato storico. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno si sarebbe intrufolato all’interno dell’edificio sacro portando via l'arpa dal valore di circa 3 mila euro. Il vescovo e ministro della chiesa, appreso del furto, ha sporto denuncia.

Stamattina alcune pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della questura, passando vicino al mercato di Ballarò, hanno notato uno strumento musicale che corrispondeva alla descrizione fornita. E' bastato un rapido accertamento per chiarire che si trattasse proprio dell’arpa rubata. Gli agenti hanno quindi contattato il vescovo per restituire lo strumento e riportarlo al suo posto. "Che Dio li benedica grandemente, miracolo! Come chiesa abbiamo pregato ieri sera e Dio ci ha ascoltato", scrive una fedele.