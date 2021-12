A Ballarò nasce "Casa Ancora", per accogliere chi è in difficoltà: al via raccolta fondi

Don Enzo Volpe, guida storica del Centro Santa Chiara di Ballarò insieme a suor Maria Teresa Luisa, aprono "Casa Àncora", per accogliere chiunque si trovi in situazioni di abbandono, povertà, solitudine e disagio.

Per aiutarli nella loro impresa è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe. "Lauspicio - spiegano i promotori dell'iniziativa - è di poter dotare questa nuova realtà di un minimo di risorse essenziali per poter svolgere la sua missione al centro storico. Una missione che, come rivela il nome, è quella di costituire una vera e propria ancora, a cui potersi aggrappare nelle difficoltà per tutti coloro che non riescono più a sperare in un approdo sicuro. L'obiettivo concreto è quello di ristrutturare i locali per rendere abitabile la nuova sede della casa, già individuata in piazza Ponticello e di realizzare un luogo familiare che permetterà a chiunque di essere ristorato, accolto e ascoltato".