Blitz antidroga grazie all'app "youpol", sequestrate 140 dosi di crack: due arresti a Ballarò

Una segnalazione anonima giunta alla sala operativa della questura tramite l'app "youpol" porta all'arresto di due persone, entrambe con precedenti penali, ritenute responsabili in concorso del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Con questa accusa sono finiti in manette i palermitani R.S., di 27 anni, e P.S., di 23 anni, scovati in un appartamento di Ballarò. I "falchi" della sezione "contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile sono entrati in azione dopo appostamenti e pattugliamenti effettuati in incognito. Al momento del blitz uno dei due uomini, P. S. ha provato a disfarsi buttando 15 dosi di crack dalla finestra. L'involucro contenente la droga è stato però recuperato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la perquisizione nel portafoglio di R.S. sono stati trovati 920 euro in banconote di piccolo e medio taglio, mentre nella federa di una poltrona del salotto gli agenti hanno rinvenuto altri sei involucri contenenti 125 dosi di crack. La droga e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati.